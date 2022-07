Hoe ruimtetelescoop James Webb ons een nieuwe, veelzijdige blik op het heelal biedt

Naast de indrukwekkende foto’s en aanvullende metingen legde Webb ook het spectrum vast van een verre exoplaneet, WASP-96b – een reuzenplaneet in een baan rond een andere ster, waarvan al bekend was dat hij een wolkeloze dampkring heeft. Zo’n spectrum is in feite een chemische vingerafdruk van een hemellichaam. In de toekomst kunnen zulke metingen mogelijk uitsluitsel geven over het bestaan van buitenaardse micro-organismen.

Volgens Paul van der Werf van de Leidse Sterrewacht zijn astronomen vooral geïnteresseerd in dit soort spectroscopisch onderzoek, ook als het om andere objecten gaat, zoals nevels en sterrenstelsels. ‘Maar je hebt altijd ook foto’s nodig om de metingen in context te plaatsen,’ zegt hij. ‘En dat dat dan indrukwekkende plaatjes zijn, is mooi meegenomen.’