Hoe Polen wankelt onder de druk van bijna twee miljoen vluchtelingen

In Warschau zelf verblijven volgens schattingen van de gemeente op dit moment 200 duizend vluchtelingen op een bevolking van 1,8 miljoen, een bevolkingsgroei van zo’n 15 procent in twee weken. In Krakau maken vluchtelingen nu ongeveer 10 procent van het inwonertal uit. Na het Pools-Oekraïense grensgebied, waar nog iedere dag duizenden vluchtelingen aankomen, worstelen nu de grote steden in het land met de grote groepen Oekraïense vluchtelingen. Op weinig plekken in Europa is de aankomst van deze onvoorstelbaar grote groep mensen zo ingrijpend als hier; Polen voelt als een van de eersten hoezeer het continent op drift is.

De astronomische getallen en de chaos op de stations in Warschau dreigen soms de verhalen van de mensen zelf te verhullen. ‘Mijn verhaal is helaas niet bijzonder, het is wat iedereen meemaakt’, zegt de 31-jarige Viktoria Pihareva uit Kyiv. Op het westelijke busstation van de hoofdstad wacht ze op een bus naar Praag, waarvandaan ze naar Zürich gaat. ‘Ik wil niet weg, ik houd van mijn land. Maar het was niet meer veilig. Mijn moeder zit nog in Cherson en kan niet weg. Mijn broer is soldaat in Odessa, maar vanwege de militaire geheimhouding weet ik verder niets over hem.’ Ze pauzeert even. ‘Sorry, ik kan niet meer praten zonder te huilen.’ Pihareva herpakt zich en vertelt dat ze de vrijwilligers op het station dankbaar is. ‘Mensen in Polen hebben een groot hart.’