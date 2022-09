Sinds de geboorte van de website vier maanden geleden doneerden bijna 2.200 mensen ruim 337 duizend euro, volgens Anton Sokolenko, een van de mensen achter Sign My Rocket. Sokolenko is 21 en woont bij zijn ouders in Tsjerkasy, midden in Oekraïne. Hij studeert informatietechologie en is vrijwilliger bij het Centrum ter ondersteuning van het leger, veteranen en hun families. Die organisatie zamelt sinds 2014 geld in voor het Oekraïense leger, dat sinds dat jaar in gevecht is met separatistenlegers die gesteund en aangestuurd worden door Rusland. Sinds de Russische inval in februari is er meer geld nodig.

Via zijn eigen kanaal op berichtendienst Telegram verkocht Sokolenko boodschappen die hij op granaten liet schrijven door militairen die hij kende. Dat liep zo goed dat hij vier maanden geleden met een paar anderen Sign My Rocket begon; een website die van alle gemakken van een reguliere webshop is voorzien. Verschil met een andere donatie: voor deze krijg je iets terug. Zo belooft de organisatie voor 30 duizend euro een tekst op een SU-24-gevechtsvliegtuig te zetten, al is dat nog niet gebeurd. Een groep anti-Russische internettrollen liet voor een onbekend bedrag zwaar artilleriegeschut beplakken met plaatjes en doopte het de ‘super bonker 9000’: