Hoe Oeigoerse dwangarbeid langzaam een serieus bedrijfsrisico wordt

Het moet even slikken zijn geweest voor de Duitse automaker Volkswagen, toen het ministerie van Economische Zaken eind mei vier investeringsgaranties afwees voor bedrijven die zakendoen in de Chinese provincie Xinjiang. Volkswagen was volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel een van de bedrijven die voortaan zelf maar moet opdraaien voor financiële risico’s van nieuwe investeringen in China.

‘Bescherming van mensenrechten weegt voor ons zwaarder’, aldus minister Robert Habeck. Ongekend, want voorheen liet Berlijn de oren hangen naar ondernemers als Volkswagen-topman Herbert Diess. Die verdedigde zijn joint venture met een Chinees staatsbedrijf in Xinjiang als ‘leidend bij de industrialisering’ van Xinjiang, waar etnische minderheden ‘integreren in de moderne economie’.

Vonden kenners van de Chinese architectuur van dwangarbeid in Xinjiang zulke uitspraken tijdens de oprichting van de fabriek in 2013 al problematisch, nu de Verenigde Staten, de Europese Unie en individuele lidstaten Oeigoerse dwangarbeid gaan bestrijden met wetgeving, wordt die fabriek een ongemakkelijk bedrijfsmiddel. Der Spiegel onthulde dat Volkswagen niet eens weet hoeveel Oeigoeren er precies werken, laat staan of ze geplaatst zijn door Chinese overheidsprogramma’s om Oeigoeren tewerk te stellen. Ook hielpen leden van de gewapende politie bij de ‘militaire en patriottische opleiding’ van het lokale personeel. Diess waste zijn handen in onschuld: in 2019 zei hij tegen de Engelse omroep BBC ‘zich niet bewust te zijn’ van het bestaan van interneringskampen in Xinjiang.