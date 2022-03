Om het berichtenverkeer rond de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden te achterhalen diende de Volkskrant in mei 2021 twee verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in bij de ministeries van VWS en Financiën. Die waren niet van plan om deze gegevens snel te publiceren. Het ministerie van Financiën hield in eerste instantie de boot af omdat topambtenaar Van den Dungen onder VWS zou vallen. Van den Dungen was tijdens de coronacrisis tijdelijk bij VWS gestationeerd, maar is in dienst bij Financiën. Nadat de Volkskrant bezwaar had gemaakt, werden de gegevens alsnog vrijgegeven. Alle betrokkenen hebben de afgelopen twee weken de tijd gehad bezwaar te maken tegen deze beslissing van Financiën; daar is geen gebruik van gemaakt.

De Volkskrant ging in beroep tegen het uitblijven van een besluit van VWS, waarna de rechtbank half januari besloot dat VWS de gegevens alsnog binnen een maand moest publiceren. Tegen die uitspraak is het ministerie in beroep gegaan. Voor dit artikel zijn daarom alleen de berichten gebruikt die het ministerie van Financiën heeft vrijgegeven.