De economie van de abri draait op concessies. Een exploitant plaatst niet alleen bushokjes, maar moet die vervolgens ook gedurende vijftien jaar schoonhouden en onderhouden. In ruil daarvoor mag hij posters van adverteerders in de vitrines hangen. Dat levert zo veel geld op, dat het bedrijf een deel van de winst aan de opdrachtgever kan afdragen.

Voor de aanbesteding van zo’n concessie is een uitgebreid programma van eisen nodig. In Utrecht stelde een multidisciplinair team dat op, zegt Maurice Prijs, die als hoofd vergunningen verantwoordelijk is voor de reclamecontracten van de gemeente. In dat team zaten de secretaris van de welstandscommissie, een ambtenaar die over straatmeubilair gaat, iemand van de afdeling duurzaamheid en enkele externe deskundigen, onder wie een industrieel ontwerper.

Het team produceerde een document van 31 pagina’s met meer dan tweehonderd eisen qua ontwerp, duurzaamheid en opbrengst. Zo moesten ‘de objecten’ de wachtende reiziger ‘een positieve beleving en een sociaal veilig gevoel’ geven. Ook eiste Utrecht dat de gebruikte materialen recyclebaar waren. De opbrengst voor de gemeente was jaarlijks minimaal 800 duizend euro.

En daar bleef het niet bij. Zo repte het document ook over de ‘krasvastheid’ van de gebruikte materialen, over regenwater dat van het dak moest stromen zonder reizigers te hinderen, en over niet-aanstootgevende graffiti die binnen 24 uur weggepoetst moest worden en aanstootgevende graffiti waarvoor een termijn van 8 uur gold.

Ook stelde de gemeente tien eisen aan het ‘zitelement’ in de abri’s. Het moest plek bieden aan minimaal twee personen, mocht niet onder het informatiepaneel bevestigd worden en zo ontworpen zijn dat er geen water op zou blijven staan. En dan was er nog eis 5.8.3: ‘Het zitelement steunt niet op de vloer van de Abri, maar is ‘zwevend’ bevestigd aan de constructie.’ Dit zou de schoonmaak vergemakkelijken.