‘In onze familie spraken we laatst over de excuses. Voor ons voelt het alsof er eindelijk wordt gezien wat er toen is gebeurd. Dat we niet alleen over de Tweede Wereldoorlog hoeven te praten, maar dat ook wordt erkend dat Nederland zelf geen lieverdje was. Ik ben een Hindoestaanse Surinamer, geboren onder de Nederlandse vlag. Van mijn voorouders heb ik begrepen dat de Nederlanders die in Suriname waren nooit een gevoel van medeleven toonden. Mijn voorouders waren weliswaar geen slaven, maar ze werden wel als zodanig behandeld. Het voelt daarom alsof de excuses ook mij gericht zijn. Toen ik op mijn 16de naar Nederland kwam, werd slavernij nooit op school besproken. Het enige wat ik me kan herinneren is een leraar die vertelde dat New York niet voor Suriname had moeten worden geruild. Ik antwoordde toen: ‘Als ze dat niet hadden gedaan, was Suriname misschien wel New York geworden. Want het enige wat de Nederlanders deden, was het land leegroven.’