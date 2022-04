Hoe de straten van Boetsja bezaaid raakten met lichamen

Ook mensen die in hun schuilkelders blijven, lopen gevaar. Russische militairen gaan van kelder naar kelder, vertellen inwoners later. ‘Ze dwongen ons op de knieën’, zegt Vjatsjeslav Kozlovski tegen de Belarussische nieuwssite Vot Tak. ‘Ik had wat geld bij me en droeg een horloge. Ze pakten alles af, net als van de anderen.’ Kozlovski zegt dat de Russische militairen identiteitsdocumenten doorzochten op tekenen van militaire dienst in het oosten van Oekraïne. ‘Die mensen schoten ze meteen dood.’ Ook mensen met tatoeages van Oekraïense symbolen of anti-Russische berichten op hun telefoon worden doodgeschoten.

De militairen zijn niet gevoelig voor tekenen van overgave, zeggen ooggetuigen van executies. Ze vertellen dat sommige gevangenen ‘waarom, waarom?’ schreeuwden en dat anderen hun handen in de lucht staken. Allemaal worden ze doodgeschoten.

‘Oom Joeri’, zoals hij bekendstaat in zijn wijk, draagt een stuk wit stof om zijn bovenarm om te laten zien dat hij ongewapend is. Zo gaat hij langs huizen om brood te brengen naar schuilende mensen. Ook hij wordt dood aangetroffen.

Het aantal lichamen is zo groot dat het mortuarium vol raakt. De begraafplaats is onbereikbaar. Er moet iets gebeuren, denkt Anton Dovgopol, directeur van het lokale ziekenhuis. Hij ziet dat honden al kluiven aan lichamen, vertelt hij later aan The Kyiv Independent. Hij krijgt toestemming van Russische militairen om een groot gat te graven naast de orthodoxe kerk. Met een groep collega’s gooit hij er 67 lichamen in.