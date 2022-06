Rusland vergat één ding: in een moderne oorlog kijken continu camera’s mee over de schouders van de strijdende partijen. Niet van achter de barricades of tussen de rokende gebouwen door, maar van ver boven het strijdgewoel. Vanuit de ruimte.

Satellieten van ruimtebedrijf Maxar hadden op het moment dat de beelden van Boetsja naar buiten kwamen al wekenlang volautomatisch de plaatselijke straten in beeld gebracht. Zoals dergelijke satellieten zoveel plekken op aarde bekijken. In vredestijd tonen ze vissers bijvoorbeeld visrijke gebieden, brengen ontbossing in kaart, helpen vervoersbedrijven de beste routes uitstippelen of waarschuwen mijnbouwbedrijven voor verschuivingen in de grond. Nu toonden diezelfde foto’s de contouren en uitwassen van de oorlog.