Hoe de bananenboeren van La Palma worstelen met een verstikkende laag as

Hoe de vulkaan ook het leven beheerst van de boer die niet alles is verloren, is te zien op de plantage van Ricardo Carballo (48) in de Aridane-vallei, nog geen vijf minuten rijden van de lavalaag. De as zit overal: van boven op de geribbelde groene bladeren van zijn planten tot diep tussen de stengels, de plek waar uiteindelijk een tros bananen uit moet verschijnen. Door de bewatering is het zandachtige as samengeklonterd tot dikke, vochtige brokken, als koffie uit een gebruikt filter.

In zijn rondgang stapt Carballo over een tros onvolgroeide bananen, groen en dun. Hij is een derde van zijn oogst kwijtgeraakt op deze plantage, één van de drie die hij (deels met partners) bezit: de zware as voorkwam dat de trossen uit hun planten konden klimmen. Gelukkig compenseert de Canarische regering hem en de andere boeren voor hun verloren oogst. In december verdeelde zij onder zo’n drieduizend boeren een eerste tranche van 13,5 miljoen euro. Met de kleine vierduizend euro die Carballo kreeg en het spaargeld dat hij heeft, kan hij even vooruit.