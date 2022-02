Tijdens de vlucht uit Kaapstad, die ruim elf uur duurt, verandert er veel. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt de omikronvariant als ‘zeer zorgwekkend’ en de Europese Commissie vraagt EU-lidstaten een vliegverbod in te stellen voor onder andere Zuid-Afrika, tot duidelijk is of er strengere maatregelen nodig zijn.

De grote vraag is: wat te doen met vlucht KL598, die al onderweg is uit Kaapstad, net als KL592 uit Johannesburg?

8.30 uur Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) belt, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), met Schiphol en KLM voor meer informatie. Hoeveel passagiers zitten in deze vliegtuigen, hoe laat worden ze verwacht? Het gaat om 624 passagiers, is het antwoord, en ze landen tussen 10.30 en 11.00 uur.

Al snel komt ter sprake of het een optie is de vluchten terug te sturen. Dat is niet het geval: er is onvoldoende kerosine aan boord, ze zouden hooguit elders in Europa kunnen landen. Daar zit dat andere land vast niet op te wachten, en de passagiers ook niet. Dus is de vraag: kan Schiphol tot nader order twee vliegtuigen vol passagiers opvangen?

Op het ministerie van Volksgezondheid wordt snel de knoop doorgehakt. Net als onder andere Groot-Brittannië, dat donderdagavond een vliegverbod voor Zuidelijk Afrika aankondigde, voert Den Haag de maatregel in vanaf 12.00 uur. Voor toekomstige vluchten uit de regio geldt een dubbele testplicht (PCR- en zelftest), die nog niet bestond toen deze twee vertrokken.

10.00 uur Een hoge ambtenaar van Volksgezondheid belt de GGD Kennemerland, waaronder Schiphol valt. Hij vraagt of het technisch mogelijk is ruim 600 passagiers na aankomst te testen om de introductie en verspreiding van de omikronvariant te voorkomen.

De GGD Kennemerland is verrast: zo’n scenario is sinds de uitbraak van corona in Nederland in 2020 niet eerder besproken. Wel heeft de GGD drie maanden eerder ervaring opgedaan met iets vergelijkbaars, toen veel mensen uit Afghanistan werden geëvacueerd. Zij werden op Schiphol getest op corona in een speciaal daarvoor ingerichte teststraat en moesten daarna in quarantaine. Technisch gezien moet dit kunnen, denkt de GGD.

VWS informeert ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, die als voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland verantwoordelijk is voor crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

De GGD krijgt de leiding over de testoperatie. Direct na het eerste telefoontje stelt de organisatie een kernteam samen met onder anderen de manager testen, het hoofd infectieziektebestrijding en een arts.

Tijdens calamiteiten of bijzondere situaties wordt een overleg in gang gezet op de luchthaven, met onder meer KLM en Schiphol, om communicatielijnen kort te houden. Ditmaal sluit de GGD zich hierbij aan.

Toch gaat er in de loop van de dag behoorlijk wat mis. Om hieruit lessen te trekken besluit het ministerie van Volksgezondheid later een onafhankelijk, extern onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen op en vlak na 26 november 2021.

10.36 uur De KLM regelt met Schiphol dat het vliegtuig uit Kaapstad terechtkomt in een afgelegen zone van de luchthaven en ‘in buffer geplaatst’ wordt. Vanaf dat moment mag niemand het toestel uit of in.

In het vliegtuig zet Paula Zimmerman haar iPhone op opnemen als de gezagvoerder het woord neemt. ‘We can’t enter the Netherlands without any restrictions’, zegt hij via de intercom. ‘What that means, they are finding out right now.’

Paula is niet alleen fotograaf maar ook voormalig tv-regisseur en -verslaggever, ze werkte onder meer voor Spoorloos. Ze besluit haar filmpje op Twitter te zetten, met de tekst: ‘Net geland, maar mogen vliegtuig niet uit.’ Je ziet vooral de stoelleuning voor haar, maar dankzij het geluid gaat het filmpje viraal. (Inmiddels is het 794 duizend keer bekeken.)