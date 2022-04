Wat moeten de Taliban aan met de drugs nu ze de macht hebben veroverd? Volgens deskundigen is het nauwelijks denkbaar dat de nieuwe machthebbers daadwerkelijk een eind zullen maken aan de drugseconomie. Ze zouden een groot deel van de plattelandsbevolking tegen zich in het harnas jagen. Dit nog los van de vraag of ze het zich financieel kunnen veroorloven, zeker nu Afghanistan in een economische crisis is gestort. Voor honderdduizenden mensen zijn papaver en ephedra voor de hand liggende alternatieven voor werkloosheid en diepe armoede.

‘Papaver is perfect geschikt voor het huidige economische en politieke klimaat’, zegt Mansfield van de London School of Economics. ‘Er zijn al tekenen van toenemende verbouw van papaver. In de Arghandab-vallei in het zuiden zijn onlangs granaatappelbomen gekapt om plaats te maken voor papaver. Er is potentieel voor een veel hogere papaveroogst in 2022.’

De prijs van opium schoot even omhoog na de aankondiging in augustus dat de drugshandel aangepakt zou worden, maar zakte weer toen boeren en inkopers merkten dat van dat voornemen geen werk werd gemaakt.

Merkwaardig ook is het Talibanbeleid ten aanzien van ephedra. Begin december werd (zonder veel ruchtbaarheid) de oogst van het gewas in vier provincies verboden. Maar dat was toen het oogstseizoen net was afgelopen. De boeren hadden zojuist een recordoogst binnengehaald. In Abdul Wadood, het centrum van de ephedrahandel, zag Mansfield enorme voorraden gedroogde ephedra, ‘vier olympische zwembaden vol’. Het was op dat moment ‘de grootste drugsbazaar ter wereld’.

Door dat ruime aanbod was echter de prijs flink gedaald. Toen kwam het verbod, en de prijs schoot omhoog naar vier keer wat het was. ‘Cynici kunnen het marktmanipulatie noemen’, aldus Mansfield. De Taliban hadden immers de belasting op verbouw van ephedra en smokkel van crystal meth vervijfvoudigd. De echte test voor wat de Taliban willen komt in juli, als het oogstseizoen begint. Mansfield: ‘Zijn de Taliban bereid hun eigen inkomsten en die van anderen te reduceren?’