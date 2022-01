Oud FBI-agent Vince Pankoke herinnert zich zijn opwinding, die middag in januari 2019, als hij bij de zoon van een voormalige Nederlandse rechercheur een 55 jaar oud politie-onderzoek mag inzien. De ordner op tafel bevat documenten over het verraad van acht onderduikers op de Amsterdamse Prinsengracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee jaar en dertig dagen hebben ze zich daar in het achterhuis schuilgehouden, met hulp van vijf helpers, werknemers van vader Otto Frank. Maar op 4 augustus 1944 zijn ze, na verraad, door de nazi’s ontdekt en afgevoerd naar Auschwitz. Alleen Otto is na de oorlog teruggekeerd. Het dagboek van zijn dochter Anne heeft daarna de wereld veroverd, maar één mysterie is nooit opgelost: wie was op die augustusmorgen de verrader? Steeds weer zijn nieuwe namen genoemd, nooit kwam er uitsluitsel.

De gepensioneerde Pankoke, die 27 jaar ervaring heeft als geheim agent bij de Amerikaanse FBI, geeft leiding aan een team van vooral Nederlandse experts, die na 78 jaar met vereende krachten alsnog het antwoord op die ene vraag proberen te geven. Uit ervaring weet hij dat rechercheurs vaak kopieën van belangrijke stukken thuis bewaren en die kennis wordt de sleutel in de meest besproken cold case ter wereld, over het verraad van een meisje dat met haar dagboek een van de best gelezen boeken aller tijden schreef. Als hij die middag de oude ordner van de rijksrecherche doorbladert, ontdekt hij onder op de stapel paperassen een papiertje met een getypte boodschap: