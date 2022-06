De Noord Nederlandse Sloop Combinatie boert goed in Overschild. Aan de Graauwedijk heeft de firma onlangs weer twee happen genomen uit het dorp, tussen Groningen en Delfzijl. Voor de braakliggende kavels herinneren alleen brievenbussen aan de bewoners, die tijdelijk elders bivakkeren. In afwachting van een nieuw, aardbevingsbestendig huis – in afwachting van een toekomst.

Een betonmolen draait. Busjes van installateurs rijden af en aan. In het kader van ‘preventieve versterking’ – vaak sloop en nieuwbouw – ondergaat Overschild (495 inwoners) een totale metamorfose. Tientallen nieuwe huizen verrezen er de afgelopen jaren. ‘Toen we hier in 2011 naartoe verhuisden, kozen we bewust voor een karakteristiek dorp’, zegt Bart Leving. ‘Nu wonen we haast in een nieuwbouwwijk.’

Een monumentaal pand op de kruising is omsingeld door steigers. Verderop staat alleen een karakteristieke gevel nog overeind, onthoofd van het dak, terwijl de spuit van de betoncentrale een nieuwe fundering uitspuugt. Wie door Overschild wandelt, denkt aan Komrij: hier wordt een dorp ‘onherstelbaar verbeterd’.

Toen duidelijk werd dat dit preventief versterken nodig was om woningen in het Groningse aardbevingsgebied veilig te maken, staken dorpsbewoners de koppen bijeen. In 2017 schreven ze een plan dat van Overschild een modeldorp moest maken; een voorbeeld voor de rest van de provincie.

‘Dat is niet gelukt’, concludeert initiatiefnemer Gert de Vries. ‘En dat ligt niet aan ons.’