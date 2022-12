Het turbulente jaar van Kamervoorzitter Vera Bergkamp: ‘Emoties horen bij de politiek’

De volgende afspraak staat op 3 oktober, kort na de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van 21 september, maar wordt op het laatste moment verzet. Bergkamp ligt onder vuur, ze zou met haar onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag volgens Arib een mes in haar rug hebben gestoken. Juist die middag zou de voorzitter met een brief over dat onderzoek komen. Reden genoeg dus om het interview te willen uitstellen. Maar volgens de woordvoerder van Bergkamp is een dubbele afspraak de werkelijke oorzaak. Een busuitstapje met vijftig Kamerleden naar het nieuwe namenmonument in Amsterdam stond al langer op het programma. En inderdaad, foto’s ervan verschijnen op sociale media.

Een week later vertelt Bergkamp dat het goed voor de saamhorigheid was zo’n uitstapje te hebben. De ‘common ground’ voelt ze nog steeds. ‘Er is behoefte aan normering. Ga je invulling geven aan die normering, dan komen de verschillen: de voorzitter moet streng zijn, maar liefst naar de ander. Voor mij is de kern dat het over inhoud gaat en niet over personen.’