Zelenski probeert niet alleen politici in beweging te krijgen, ook burgers behoren tot zijn beoogde doelgroep. Die probeert hij te bereiken via het podium waar hij zelf uitgroeide tot president: de entertainmentindustrie. In de eerste weken van de oorlog liet Zelenski zijn tv-serie Dienaar van het Volk opnieuw uitbrengen op Netflix. Ondertussen lobbyde zijn team in Hollywood om Zelenski via een videoverbinding een toespraak te laten houden bij de Oscar-uitreiking van afgelopen zondag.

Een adviseur van Zelenski zei tegen The New York Times dat het Oscar-idee voor het eerst ter sprake kwam tijdens een videogesprek waarin Zelenski twee Hollywoodsterren – Mila Kunis, een actrice geboren in Oekraïne, en haar echtgenoot Ashton Kutcher – bedankte voor de inzameling van 35 miljoen dollar aan humanitaire hulp. De Amerikaanse comédienne Amy Schumer pitchte het plan daarna bij de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt. Acteur Sean Penn, die Zelenski deze maand in Kyiv bezocht voor een documentaire, kondigde op CNN aan om zijn twee Oscar-beeldjes om te laten smelten als Zelenski geen speech zou mogen geven.

Het plan ging niet door zoals Zelenski had gehoopt. Geen toespraak. De Academy wilde de show niet ‘te politiek maken’, zo vertelden voorstanders na afloop. Wel werden kijkers tijdens de uitreiking aangemoedigd om geld te doneren voor humanitaire hulp aan Oekraïne. En zo boekte Zelenski in zijn vertrouwde entertainmentwereld toch weer een kleine zege in een echt slagveld.