In Cherson gaat het leven en het sterven door

Maar Natalia en Oleg willen er weer wonen. ‘Waar kunnen we anders heen? Het is nog maar een doos, dit huis, maar het is het enige dat we hebben.’ Van de 2.300 oorspronkelijke bewoners zijn er nu zo’n honderd teruggekeerd, schat Oleg. ‘We hebben geen geld, geen baan. Ik weet eerlijk gezegd niet wat we hier kunnen gaan doen. Maar ik weet wat we nu moeten doen.’

Dat is: het dak repareren. De gaten dichten. De verregende meubels weggooien. Binnen staat een houtkachel waarmee ze één kamer warm krijgen. De ontbijtgranen zitten opgeborgen in een achtergelaten munitiekist, tegen de ratten.

Een dorp verderop, midden in het voormalige niemandsland, komt er een kringeltje rook uit een bunker. Na een klop op de stalen deur komt Tatjana Toersjina (69) tevoorschijn, die de betonnen schuilplek heeft gekraakt omdat van haar eigen appartement niets over is. Eind februari is ze hierin getrokken, toen nog met tientallen andere dorpsbewoners. Die zijn geleidelijk verdwenen, tussen de gevechten door. Maar Toersjina, telg uit een familie van garagemonteurs, is gebleven. Er loopt een draad van een hoogspanningskabel naar de bunker, en naast de schoorsteen staat er ook een tv-antenne op het dak. Binnen, de trap af naar beneden, is het behaaglijk warm. Er ligt tapijt, er is een keukentje en een slaapkamer. Haar zoon Sergej zit met zijn voeten op tafel tv te kijken. ‘Ik wil niet weg’, zegt Toersjina. ‘Ik houd niet van gemeenschappelijke huizen. Hier heb ik een dak, is het warm en heb ik licht. Waarom zou ik verhuizen?’