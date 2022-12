Klap

Hollywood, Verenigde Staten

27 maart

De klap die in één klap wereldberoemd wordt. De Amerikaanse acteur Will Smith slaat comedian/acteur Chris Rock in het gezicht, nadat Rock tijdens de 94ste Oscar-uitreiking een grap heeft gemaakt over de vrouw van Smith, Jada Pinkett Smith, die slecht is gevallen. Rock suggereerde dat de kaalgeschoren actrice wel in een vervolg zou kunnen spelen van G.I. Jane (met een kale Demi Moore in de hoofdrol). Jada Pinkett Smith heeft de auto-immuunziekte alopecia die haaruitval veroorzaakt.

Even later krijgt Will Smith de Oscar voor beste acteur, voor zijn rol als tennisvader Williams in King Richard. In zijn dankwoord verontschuldigt hij zich voor de klap, zonder Rock te noemen.

Will Smith is de komende tien jaar niet welkom bij de Oscar-uitreiking. Hij heeft zijn lidmaatschap van de organiserende Academy opgezegd.

Foto Robyn Beck / AFP