Heimwee naar het ondergrondse leven van de Belgische mijnen

Daar sta je dan, in het donker. Voorzichtig schuifel je langs pompen, raderen en buizen over een vloer van metalen platen. Hier en daar gloort wat licht door de kieren. Een onheilspellend geluid, een bevreemdend suizen van massa en energie. Een suggestie van diepte en donkerte.

Je kunt het niet helemaal thuisbrengen. Is het menselijk? Of zijn het machines? Is het de aarde zelf die brult? Als je eenmaal gewend bent aan de duisternis, wordt je blik naar de beelden geleid. In de tentoonstelling Kompelkoppen lichten de foto’s van de mijnwerkers, ‘de kompels’, op in het duister en leiden je langs de te bewandelen route. Afwisselend groot en klein, perfect geprint in alle tinten zwart en grijs, als steenkool zelf.