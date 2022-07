Hoe Oekraïense boeren ploeteren om graan het land uit te krijgen, terwijl anderen profiteren

De rookwolken boven de graanvelden lijken goed nieuws. Drie combinaties doemen op uit het stof, die in slagorde het golvende geel tot stugge stoppels maaien. Op het zandpad langs de akker staan vrachtwagens klaar om de tarwe over te nemen voor de volgende etappe. Een lange weg die, normaal gesproken, over een paar maanden eindigt in de monden van Afrika of het Midden-Oosten. En toch staat een man in de schaduw van een rijtje bomen er peinzend naar te kijken. Want normaal is het allang niet meer, wat er in Oekraïne gebeurt.

‘Geen idee of we dit het land uit krijgen’, zegt Andrej Rozdolsky, een man in blauw geruit shirt en spijkerbroek, de baas van het boerenbedrijf dat hier het land bezit. ‘En we gaan er sowieso verlies op maken.’