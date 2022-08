Gloeiende shows, opzwepende dance en liedjes die tollen als voetzoekers

Zaterdag, half 11 ’s avonds, en daar is hij dan, na twee volle festivaldagen: de eerste internationale headliner van het weekend (Stromae is zondagavond de tweede). Welkom terug in Biddinghuizen, Arctic Monkeys uit Sheffield. Welkom op de feestelijke wederopstandingseditie van Lowlands, na twee zomers coronastilte.

Frontman Alex Turner, onberispelijk cool als altijd, oogt met zijn strak aangesneden colbert en geprononceerde kuif als een kruising tussen Roy Orbison en de jonge Bob Dylan rond 1964. Met donderend geraas zet de band The View from the Afternoon in gang, een oudje uit 2006, en daarna Brianstorm (2007), omdat elk festival, hoezeer ook gericht op het nieuwe, af en toe een klassieker nodig heeft. Hard en schel is het geluid, maar dat zal gaandeweg beter worden. De ‘Monkeys’ zijn los op de bühne van de Alpha-tent.