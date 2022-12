Gezond en gelukkig in het midden van Canada

Eeuwenlang was hun leefwijze aan nauwelijks meer invloeden van buitenaf onderhevig dan hun geloof. Hutterieten zijn volgelingen van de Tiroler Jakob Hutter (1500-1536), één van die geestelijk leiders uit het begin van de reformatie die stelden dat de doop niet voor jonge kinderen maar jongvolwassenen is, pasgeborenen zijn zich nog niet van een geloof bewust.

De Hutterieten werden net als de Mennonieten in de 16de eeuw als sekte bestempeld. Ze weken van Tirol uit naar Moravië, en daarna naar Slowakije, en daarna naar Transsylvanië, en daarna naar Wallachije, en daarna naar Oekraïne. Daar botsten hun pacifistische geloofsbrieven in de late 19de eeuw met de Russische dienstplicht. Toen hun mannen voor het Russische leger werden opgeroepen, scheepten ze zich in en staken de Atlantische Oceaan over, om nooit meer in Europa terug te keren.