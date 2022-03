Gevlucht uit Marioepol: ‘De Russen maken jacht op ons’

We renden de straat op en lieten de artsen die ons hadden opgevangen, de zwangere vrouwen die waren beschoten en de mensen die in de gangen sliepen omdat ze nergens anders heen konden achter. Ik vond het verschrikkelijk om ze allemaal achter te laten.

Negen minuten, misschien tien, een eeuwigheid over wegen en langs platgebombardeerde flatgebouwen. Toen granaten in de buurt insloegen, lieten we ons op de grond vallen. We telden de tijd tussen granaatinslagen, met aangespannen spieren en ingehouden adem. De ene na de andere schokgolf beukte op me in en mijn handen werden koud.

We bereikten een ingang en gepantserde auto’s brachten ons naar een verduisterde kelder. Pas toen hoorden we van een politieagent die we kenden waarom de Oekraïners de levens van soldaten hadden geriskeerd om ons uit het ziekenhuis te halen.

‘Als ze je vangen, zullen ze je voor de camera zetten en laten zeggen dat alles wat je hebt gefilmd een leugen is’, zei hij. ‘Al jullie inspanningen en alles wat jullie in Marioepol hebben gedaan, zou vergeefs zijn geweest.’

De officier, die ons ooit had gesmeekt om de wereld zijn stervende stad te laten zien, smeekte ons nu om te vertrekken. Hij duwde ons naar de duizenden gehavende auto’s die zich klaarmaakten om Marioepol te verlaten.

Het was 15 maart. We hadden geen idee of we er levend uit zouden komen.