Geld alleen is niet genoeg: de haalbaarheid van de plannen van Rutte IV

Ook voor de twee ministers op Onderwijs is er extra geld. Los van de 8 miljard die het vorige kabinet al beschikbaar stelde om de nadelige effecten van de coronapandemie weg te werken, kan zowel Robbert Dijkgraaf (D66, mbo en hoger onderwijs) als Dennis Wiersma (VVD, basis- en voortgezet onderwijs) beschikken over nieuwe financiële middelen.

Voor Dijkgraaf is in het coalitieakkoord een fonds van 5 miljard euro vastgelegd, voor ‘vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling’ gedurende tien jaar. Een hoofdpijndossier heeft hij ook. Dijkgraaf mag de terugkeer van de basisbeurs voorbereiden, per studiejaar 2023/2024, vergezeld van een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Maar geld voor compensatie van de ‘leengeneratie’ is er nauwelijks. Dat zou een onbetaalbare operatie worden, gelet op de 24,4 miljard (raming CBS) die is uitgeleend. De coalitiepartijen stellen voorlopig slechts 1 miljard beschikbaar ‘voor korting op de studieschuld of een studievoucher’ (waarmee toekomstig onderwijs kan worden gevolgd). Onder het vigerende motto #nietmijnschuld liggen nieuwe studentenacties daarom voor de hand.

Wiersma heeft de meeste zorgen over het lerarentekort. Weliswaar trekt het coalitieakkoord structureel 800 miljoen euro uit ‘voor goede en voldoende leraren en schoolleiders’, het probleem is dat de mensen er eenvoudigweg niet zijn. Andere voornemens zijn het verlagen van de werkdruk (bijvoorbeeld door klassen te verkleinen) en het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is één cao te maken voor leraren en bestuurders in het gehele funderend onderwijs. Daarbovenop zouden schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden extra verbetering van hun arbeidsvoorwaarden moeten krijgen.

Uit de laatste meting van het ministerie van Onderwijs, gepubliceerd in december, blijkt dat er een landelijk tekort aan leraren is van 9.100 fte. Dat is 9,1 procent van de totale werkgelegenheid voor leraren. De tekorten zijn het grootst in Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.