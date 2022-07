Een ongekend keerpunt op de arbeidsmarkt

Het probleem is alleen dat door de piekbelasting – niemand wil op dinsdagochtend naar het café, op de kinderopvang is het op woensdag en vrijdag duimendraaien – meer uren werken niet altijd mogelijk is.

Hoewel er dus geen snelle oplossingen in zicht zijn, is het nog maar de vraag of de arbeidsmarkt over een half jaar nog steeds ongekend krap is. In 2008 en en 2020 werd de dreigende krapte ruw ongedaan gemaakt door een grote crisis. Met de oorlog in Oekraïne, snel stijgende gasprijzen en torenhoge inflatie staan de economische seinen weliswaar nog niet op rood, maar ook zeker niet meer op groen. In een eventuele recessie zou het aantal werklozen weer snel toenemen terwijl er dan minder nieuwe banen zijn. Met mogelijk een nieuwe ommekeer tot gevolg.

Databronnen: CBS, Eurostat, analyse de Volkskrant