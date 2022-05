Het gaat harder dan normaal. De herders willen voortmaken, de kans bestaat dat er kleine groepjes verder afdwalen. Ze passeren de boomgrens en racen met honderd kilometer per uur over een bevroren meer. De bergen eromheen lijken op een enorme ijstaart, met hun witte laag die glinstert in het avondlicht.

Het geronk van de helikopterwieken verraadt waar we moeten zijn. Een stuk of vijfentwintig mannetjes en vrouwtjes galopperen over de harde sneeuw in onze richting, opgejaagd door het zwarte gevaarte in de lucht. Hier nemen de herders het over. Met hun scooters dirigeren ze de dieren terug naar de kudde in het dal.

Dit is de tijd van de jaarlijkse voorjaarsmigratie, wanneer de rendieren in de kop van Europa vertrekken naar de ‘lentegraasvelden’ waar de kalveren worden geboren. We trekken een paar dagen mee met de Appfjells, een Sami-familie uit het district Jillen-Njaarke die leeft van de verkoop van rendiervlees. Elk voorjaar verhuizen zij hun kudde van tweeduizend rendieren via dezelfde route vijftig kilometer naar het zuidoosten. Zo gaat het al eeuwen. Het oudste document waarin verhaald wordt over een Appfjell-herder, stamt uit 1840.

Ten opzicht van hun voorouders, die dag en nacht met de kudde op stap waren, is er wel het nodige veranderd. De moderne Sami-herders gebruiken helikopters, sneeuwscooters, walkietalkies en gps-signalen om hun kudde te controleren. Maar de essentie - elk jaar dezelfde route met de kudde - is onveranderd.

Tot nu.