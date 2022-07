‘We willen niet dansen op de botten van onze landgenoten’

‘Voor mij gaat de terugkeer naar het gewone leven te snel’, zegt de dertiger, Joeri, een oud-ict’er – net als veel andere inwoners oefent hij zijn beroep niet meer uit sinds de invasie. Hij geeft zijn achternaam liever niet om veiligheidsredenen. Binnenkort reist hij naar de Donbas om kogelvrije vesten en helmen af te leveren bij het Oekraïense leger. Vrienden van hem zitten in de loopgraven bij Bachmoet, een stad aan het front. ‘Aan de ene kant is het goed dat Kyiv opleeft natuurlijk, want we hebben onze economie nodig’, zegt hij. ‘Maar toen mensen nog in de rij stonden voor brood, zag ik een opgetut meisje al dure parfum verkopen. Dat wringt, vind ik.’

Er wringt volgens hem ook wat in het schouwspel voor zijn ogen. Terwijl de uitvaart voor de gevallen militair nog aan de gang is in het klooster, maakt een aanstaand echtpaar trouwfoto’s voor het lichtblauwe gebedshuis met zijn gouden koepels. Ja, ook trouwen is weer terug in Kyiv.

Na zonsondergang verandert de sfeer in de stad. De straten verstillen, lantaarnpalen blijven uit, mensen verduisteren hun ramen. Vanaf 23 uur is Kyiv stil en donker, in de hoop stil en donker te blijven tot de zon weer opkomt.