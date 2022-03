Elke week arriveren in Koerdistan de lichamen van de jongeren die Europa niet hebben gehaald

Op de plek waar je normaal gesproken het lichaam van de dode zou verwachten, staat een gaskachel met bovenop een dampende pot thee. Zo gaat het steeds vaker in de autonome Koerdische regio van Irak: er is geen lichaam of grafkist, alleen een bericht van de autoriteiten in een Europees land duizenden kilometers verderop, met de boodschap dat het lichaam van een familielid gevonden is. Tientallen Koerden verdronken de voorbije maanden op de Middellandse Zee, of zijn vermist geraakt.

In de zomer van 2021 beproefden jonge Koerden massaal hun geluk via Belarus, een buitenkansje dat zich voordeed toen dictator Aleksandr Loekasjenko visa begon uit te delen in een poging met een nieuwe vluchtelingenstroom de Europese Unie onder druk te zetten. Inmiddels zit de Pools-Belarussische grens op slot, en is het zwaartepunt verschoven naar de route Turkije-Italië, een dure en levensgevaarlijke boottocht van vijf à zes dagen op open zee.