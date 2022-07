Een weiland omtoveren tot natuur, zo moeilijk is dat niet

Zijn land is afgesloten, maar wie wil gunt hij soms een kijkje. ‘Vooral kinderen moeten de liefde voor natuur aangereikt krijgen. Anders wordt het nooit meer wat.’ Hij kan het weten: Freddie nam hem als kind altijd mee de natuur in. Die ‘positieve indoctrinatie’ was bepalend voor zijn leven, zegt Van der Leij: ‘De beste opleiding die niet bestaat. Die kan ik iedereen aanraden.’

Van der Leij wordt al vaak gevraagd om raad, door mensen die ook een stukje grond over hebben. ‘Er liggen heel wat versnipperde stukjes in Nederland waar je iets moois mee zou kunnen.’ Voor die mensen heeft hij een boodschap van hoop: ‘Als je het nieuws volgt, denk je weleens: de natuur is kansloos verloren. Dat is dus niet zo. Herstel is mogelijk, sneller dan je denkt. Als je de handen maar uit de mouwen steekt.’

Dan, omhoog wijzend: ‘Boomvalk!’