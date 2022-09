Een van de grootste begrafenissen uit de wereldgeschiedenis

Tegen het einde van de dienst, om 12.55 uur, klinkt de Last Post, waarna de Britten in het hele land twee minuten stil zijn. Vervolgens klinkt het volkslied en is de ceremonie rond 13.00 uur officieel ten einde.

Na de begrafenisdienst gaat de kist in een processie van Westminster Abbey naar Wellington Arch, een triomfboog in de buurt van het Londense Hyde Park. Vanaf daar gaat de kist van de koningin in een lijkwagen richting Windsor, het stadje met het gelijknamige kasteel dat geldt als een van de grootste bewoonde ter wereld. Het is een van de officiële residenties van de koninklijke familie en een plek waar Elizabeth graag verbleef. De rouwstoet moet om 16.00 uur aankomen in Windsor waarna er een processie volgt via de zogenoemde Long Walk, de lange laan richting Windsor Castle, naar St George’s Chapel.