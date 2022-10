Wie naar de provincie Zhejiang reist, aan de oostkust van China, doorsteekt naar de prefectuur Lishui (letterlijk: Mooie Rivier), over de snelweg naar het district Suichang (Welvarend Succes) rijdt, en uiteindelijk afslaat naar het dorp Jiaochuan (Vlakte van de Grote Bladeren), moet zich misschien even in de armen knijpen. Is dit mogelijk? Is de Chinese Droom, de grandioze toekomstvisie van partijleider en president Xi Jinping, werkelijkheid geworden? Hier, in dit onbeduidende dorp?

Jiaochuan ligt er prachtig bij, in een groene vallei vol rijstvelden, voorzien van kleurrijk versierde asfaltwegen en fietspaden, glad als een biljartlaken. Het dorp is brandschoon, met op elke straathoek vuilnisbakken voor afvalscheiding en aangeveegde pleintjes met traditionele paviljoenen. De 2.200 dorpelingen wonen in villa’s van drie of vier etages, de balkons volgehangen met rode lampionnen. Alsof iedereen hier de postcodeloterij heeft gewonnen.

Dit is een ‘dorp van de toekomst’, zo wordt bij het binnenrijden aangekondigd, een dorp met alle kwaliteiten die Xi voor China beoogt: welvarend, milieuvriendelijk, innovatief en partijgezind. De lokale partijleiders experimenteren met hybride zaden en hightech landbouw, ze promoten toerisme en trekken jongeren aan. En o ja, ze hebben – rijk geworden in de privésector – afgezien van hun overheidssalaris. Zeg nou zelf: dat klinkt als een droom.