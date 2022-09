We nemen in gedachten bus 401 richting Eindhoven Airport. Na ongeveer een kwartier stappen we uit bij halte Meerrijk in Meerhoven, wandelen nog een minuut naar de kruising Meerplein en Meerbos. Waar nu een keurig zalencentrum is in een vinexwijk, was vroeger een skatehal met erin een opnamestudio en oefenruimte.

In 2003 repeteert 69 Charger in het skateparadijs en zo nu en dan boekt Paul Smits van het lokale platenlabel Tear It Up! Records een opnamesessie voor ze in de inpandige studio. ‘Wij gingen altijd zo kort mogelijk voor de opnamen naar de vinylperserij moesten naar die studio’, zegt Richard.

Omdat de studio half onder de bowl verscholen zit, moeten de opnamen soms worden stilgelegd. Als er wordt geskatet, hoor je later de klappen van de skaters op het hout terug. Het was, in de woorden van drummer Roel, ‘best chic, met allemaal grindtegels’. Unaniem besluit de band nu dat het een groot gemis is dat de studio niet meer bestaat.

Voor deze opnamesessie staat een split-ep op het programma: aan de ene kant van de plaat vier nummers van de ene band, op de andere vier nummers van de andere band, in dit geval The Riots. Het is een mooie aanleiding om samen wat showtjes te doen. 69 Charger kiest voor Love Bait, Gettin’ Drunk, You Know I Had It Coming én Elvis-cover Rubberneckin’.

Hoe ze bij dat nummer kwamen? Geert legt uit hoe hij toen al een Elvis-fan was en dacht dat dit vrij onbekende nummer wel geschikt zou zijn, ‘bovendien gaat het over wiet’. Als Richard dit hoort, reageert hij verbaasd: ‘Dat nummer gaat toch over in slaap dommelen? Gumminekken noemen ze dat in Helmond.’ Nee, valt Jasper Geert bij, ‘hij heeft het over Mary Jane. Dan is het duidelijk.’

Om de soulkant van het nummer te benadrukken, willen ze eigenlijk een stevige trompetpartij in het refrein. Dat blijkt te duur, dus contacteren ze de dansgroep Lucy Dee’s Angels van Loes Dellevoet. Zij dansten soms bij shows mee op de cover, en willen best wat inschreeuwen. En zo klinken er geen soulvolle trompetten, maar energieke vrouwenstemmen.

Twee weken nadat de cover is ingespeeld, afgemixt en op plaat geperst, blijkt de Britse dj Paul Oakenfold met hetzelfde nummer aan de slag te zijn gegaan. Zijn remix van Rubberneckin’ knalt de hitlijsten in. ‘Dat was echt huge. Ik dacht nog: nu hebben we ook een dikke hit in onze handen’, zegt Jasper. Dat bleek tegen te vallen. ‘Nu kun je de split-ep op internet voor 50 cent kopen.’ Geert: ‘Dat is dan nog best een leuke onderzetter voor weinig geld.’

69 Charger zou in 2004 uiteindelijk Trash Deluxe! opnemen, hun debuutalbum. De kritiek in de punkbladen was lovend en tours tot in Spanje volgden. ‘We speelden toen echt drie, vier keer per week’, zegt Roel. Maar bij het tweede album Ain’t Got a Clue (2007) gaat het mis. Op het nummer Would Be Alright klinkt een mineurakkoord. En dat pikken de fans niet.

En zo dooft langzaamaan het vuur bij 69 Charger. Tot een paar weken geleden, na een hiaat van vijftien jaar, een benefietoptreden wordt gepland voor een zieke kroegeigenaar, en drie dagen later dus die mail komt van Netflix.

De band heeft intussen drie theorieën over hoe Noah Baumbach bij 69 Charger kan zijn terechtgekomen.