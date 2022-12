Het grootste probleem is uiteraard de internationale context. Door de oorlog in Oekraïne, de energie- en voedselcrisis en de hoge inflatie hebben veel landen andere prioriteiten, een euvel dat ook de klimaattop in Egypte al parten speelde. Daar komt bij dat anders dan op klimaattoppen wereldleiders zelden aanwezig zijn op natuurtoppen, en ook nu door voorzitter China niet zijn uitgenodigd. Alleen de Canadese premier Trudeau zal erbij zijn. Europese leiders wilden wel, maar vreesden dat dit averechts zou werken als derdewereldleiders niet aanwezig zijn.

Tegelijk zijn natuur en biodiversiteit dus kennelijk ook niet belangrijk of urgent genoeg. Geen chefsache, maar iets dat je overlaat aan vakministers. Misschien is de ecologische crisis te groot en te abstract, misschien zijn de oorzaken te fundamenteel en de oplossingen te ingrijpend, misschien is de druk van de publieke opinie niet groot genoeg. Hoe dan ook maken wetenschappers en natuurbeschermers zich grote zorgen over de top. Ook de architecten van het akkoord van Parijs sloegen alarm: Montreal moet de natuurpositieve wereld in dit decennium nog veiligstellen, anders kunnen we de 1,5 graad ook wel op onze buik schrijven.