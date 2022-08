Afghanistan lijdt vooral door westerse sancties

De humanitaire crisis is niet te wijten aan wanbestuur door de Taliban, maar is vooral een gevolg van westerse sancties. Na de machtsovername door de Taliban werden alle Afghaanse tegoeden in het buitenland, ter waarde van zo’n 8 miljard euro, bevroren en werd de hulpkraan – goed voor 40 procent van het bruto binnenlands product en 75 procent van de overheidsuitgaven – dichtgedraaid. Salarissen werden niet of nauwelijks meer uitbetaald en de lokale economie kwam bij gebrek aan inkomsten tot stilstand. Doordat de Afghaanse Centrale Bank werd losgekoppeld van het internationale bankverkeer, kon niemand meer over geld beschikken of geld overmaken.

Afghanistan werd dit jaar bovendien getroffen door een serienatuurrampen: ernstige droogte, een aardbeving waarbij duizend mensen omkwamen en vervolgens hevige overstromingen, waardoor oogsten mislukten en duizenden burgers verstoken van hulp bleven vanwege de ingestorte infrastructuur. Tel daar de gestegen voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne bij op en je hebt een ‘perfecte storm’, aldus de experts. In een jaar tijd kromp de economie van Afghanistan met naar schatting 20 tot 30 procent.

‘Er is voedsel in Afghanistan, maar mensen kunnen het gewoon niet betalen’, zegt Afghanistan-expert Jorrit Kamminga, die als politicoloog is verbonden aan Clingendael. De westerse sancties ‘bedoeld om de Taliban te isoleren en zo te dwingen tot respectvoller en inclusiever beleid’ hebben volgens Kamminga onbedoeld geleid tot de ergste mensenrechtenschending die er is: namelijk het recht op voedsel ontnemen. ‘Het is makkelijk om naar de Taliban te wijzen met een beschuldigende vinger, maar de humanitaire ramp was al gaande in de afgelopen 20 jaar toen ‘wij’ er de baas waren. Afghanistan hing al twintig jaar aan het hulp-infuus en vorig jaar trokken wij ineens de stekker eruit.’