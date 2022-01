Ashli Babbett, de oorlogsveteraan die door een kozijn naar binnen wilde klimmen en door een agent werd doodgeschoten, is volgens de Republikeinen een martelaar. Op 10 oktober, de dag waarop ze 36 jaar had moeten worden, nam Donald Trump een videobericht voor haar op. ‘Er was geen reden dat Ashli die dag had moeten sterven’, zei hij. ‘We moeten allemaal gerechtigheid eisen voor Ashli ​​en haar familie.’

Anderen binnen de Republikeinse Partij hebben wel wat moeite met geweld dat hun aanhang die dag gebruikte. In oktober werd Condoleezza Rice, de Republikeinse oud-minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd in The View, een populaire talkshow van Whoopi Goldberg. Gevraagd naar 6 januari zei ze af te keuren wat er die dag gebeurde. Ze vertelde dat ze huilend naar de beelden had gekeken. Maar ze vond ook: we moeten het niet groter maken dan het is, het is tijd om ‘door te gaan’. Op de vraag of niet eerst nog goed de precieze toedracht van die dag onderzocht moet worden, zei Rice dat er ‘wel meer dingen zijn’ om je zorgen over te maken: inflatie, benzineprijzen, China.

Ook de Republikeinen die zitting hebben in het Congres willen het hoofdstuk graag afsluiten. Slechts twee van hen, Liz Cheney en Adam Kinzinger, wilden deelnemen in de parlementaire commissie die onderzoek doet naar 6 januari – ze worden hierom uitgekotst door hun partij. Veel Republikeinse kiezers voelen zich ondertussen voor de gek gehouden. Joe Biden doet alsof hij president is, maar hij is niet de legitieme leider van het land. Trump is en blijft degene die de democratie kan redden.