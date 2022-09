Een internationaal cyberleger tegen Rusland met een Nederlander in de hoofdrol

Op donderdag 24 februari, als Russische soldaten in de vroege ochtend Oekraïne zijn binnengevallen en kruisraketten op Oekraïense havens en vliegvelden landen, bedenkt Hactic zich geen moment, grist zijn paspoort uit een la en scheurt met 140 kilometer per uur naar de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Hij is vaak in Rusland geweest, had een poos een Russische vriendin, spreekt de taal en kent de mores in het land. ‘Als de Russen over Oekraïne heen walsen, trekken ze door naar Moldavië en verder naar voormalig Joegoslavië. Ik wilde niet op m’n reet zitten en toekijken. Iemand moest ze tegenhouden’, zegt Hactic. Hij heeft een band met Oost-Europa, en is er naar eigen zeggen altijd gastvrij ontvangen. Hij vindt het leven er eenvoudig en overzichtelijk, wellicht harder dan in het Westen, maar minder materialistisch en met meer oog voor familie en vrienden.

Hoewel hij weet dat oorlogen vies en smerig zijn – een flink aantal missende tanden herinneren aan een klap met een geweerkolf die hij tijdens een missie kreeg –, besluit hij zich op 24 februari aan te sluiten bij het Oekraïense leger. Op de ambassade vult hij een enorme stapel papieren in, onderkent dat hij op de hoogte is van alle risico’s, verklaart dat hij Oekraïens staatsburger wil worden en dat hij voor minimaal drie jaar tekent. Twijfel kent hij niet. Hij vindt dat hij iets moet doen.

Dat is buiten zijn tienerdochter gerekend; zij is woest en verdrietig als ze over het plan hoort. Hactic is een alleenstaande vader en ze is bij hem komen wonen. Hoe kan hij haar zo in de steek laten? Hij verbijt zich en belt op 26 februari de Oekraïense ambassade dat hij zich terugtrekt.

Diezelfde dag hoort hij van een oproep van de Oekraïense vicepremier Michael Fedorov aan de internationale ict-gemeenschap: er wordt een hackerleger opgericht, de IT Army. Hactic is naast oud-commando ook zeer bedreven met computers. Hij werkt als security-specialist bij een groot, internationaal ict-bedrijf en had recentelijk de leiding over een omvangrijke klus bij een ministerie. Met collega-hackers deelt hij in appgroepen informatie over de online mogelijkheden van geheime diensten. Ze discussiëren al langer over een naderende cyberoorlog, en die lijkt eind februari zomaar binnen handbereik. Nu hij vanwege zijn dochter niet wil afreizen naar Oekraïne, lijkt dit hem een prima alternatief. Geen kogels afvuren, maar bytes.