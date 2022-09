Queen Elizabeth II Een door rouw

verenigd Koninkrijk “The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.”

De dood van koningin Elizabeth op 8 september was het startschot van Operation London Bridge, een minutieus georganiseerde, tiendaagse periode van nationale rouw. Een terugblik op tien zwarte dagen uit de moderne Britse geschiedenis.