De oligarchen vormen een belangrijke pilaar van Poetins macht: Russen die rijk zijn geworden in de decennia na de val van de Sovjet-Unie, vaak door het opkopen van productiemiddelen toen die nog geen redelijk prijskaartje hadden. Daarbij hadden ze de (corrupte) steun nodig van politici. In ruil daarvoor verleenden ze hand- en spandiensten aan het regime: de bouw van een brug naar de Krim, het oppompen van olie, financiële constructies.

Westerse mogendheden hopen deze pilaar te ondergraven door de oligarchen sancties op te leggen. Dat betekent in de meeste gevallen dat hun tegoeden en eigendommen in het Westen worden bevroren, ze blijven in hun bezit, maar kunnen er dan niet meer bij. Verder mogen er geen zaken meer met hen worden gedaan en krijgen ze geen visum meer voor westerse landen. Het achterliggende idee: als hun kosten-baten-analyse verandert, verandert misschien ook hun houding jegens Poetin.

Maar niet elke oligarch is per se een Poetin-paladijn. In onderstaand overzicht onderscheiden we daarom drie cirkels rond Poetin. In de eerste kring zitten Poetins oude vrienden, in de tweede de klassieke oligarchen die tot zijn vertrouwelingen behoren. De derde ring wordt gevormd door de oligarchen met de minst directe banden met het Kremlin, die vooral geen fouten proberen te maken.