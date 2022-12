21

Bob Stanley

Let's do it. The Birth of Pop

Non-fictie

In Yeah Yeah Yeah – The Story of Modern Pop liet Bob Stanley al zien dat hij als geen ander over popmuziek kan schrijven: encyclopedisch volledig, trefzeker anekdotisch en onweerstaanbaar geestdriftig. In Let’s Do It brengt hij de popmuziek van de eerste helft van de vorige eeuw in kaart en ook dat is een warm bad waar je niet meer uit wilt. (MSt)

Faber and Faber; € 22,99.