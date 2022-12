Nog niet eerder vertoond: de nummer één in deze jaarlijst – we houden de spanning zoals gewoonlijk even vast – stond in alle persoonlijke jaarlijstjes van het voltallige popredacteurenbestand van de Volkskrant. En als deze nummer één ons iets moet leren, dan is het toch dat we na een paar dolgedraaide en pandemische jaren, waarin de hele muziekpraktijk op zijn kop kwam te staan, zijn teruggekeerd naar oude waarden, naar goudeerlijke, niet overdreven versierde maar diep ontroerende muziek die je keihard in de ziel raakt.

En het was in meerdere opzichten het jaar van de comeback. Bijna vergeten helden stapten doodleuk uit de duisternis en ín het licht. Alsof ze in de betrekkelijke luwte van de sombere muziekjaren tot bezinning waren gekomen en het oude artistieke vuur weer voelden vlammen.

Ook qua klassieke muziek was het weer een goed jaar, hoewel de grote stroom van originele coronaproducties – daterend uit de lockdowns toen iedereen de studio’s in dook – een klein beetje lijkt opgedroogd. Toch zitten er daar ook nu weer een paar fantastische voorbeelden tussen. Van een klassieke mezzosopraan die Billie Eilish zingt, bijvoorbeeld.