Deze foto’s leggen de chaos in aanmeldcentrum Ter Apel pijnlijk bloot

‘Onhoudbaar’, vindt staatssecretaris Eric van der Burg de situatie in de Nederlandse asielopvang, ‘en in Ter Apel in het bijzonder’. Volgens de VVD’er wordt er ‘met man en macht’ gewerkt om die situatie te verbeteren. Daarom helpt het volgens hem niet als gemeenten weigeren (meer) asielzoekers op te vangen. Er is een wetsvoorstel in de maak om gemeenten daartoe te dwingen. ‘Helaas is er niet één knop waaraan kan worden gedraaid. Verschillende partijen moeten keihard werken om de situatie te verbeteren. Dat kost tijd.’

Overdag, als alle slapers van de noodopvanglocaties terugkeren, ligt het gras bij Ter Apel vol. Dan doden drie- tot vierhonderd mensen (schatting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA) er de tijd. Als de avond valt, maken medewerkers van het centrum een ronde om kinderen, vrouwen en mensen met een zwakke gezondheid eruit te pikken. Voor hen is in principe altijd een bed beschikbaar in de sporthal van het aanmeldcentrum of in de nachtopvang, waar vluchtelingen slapen die nog niet zijn geregistreerd.

Wie pech heeft, belandt op een stoel of op de grond van het IND-kantoor, dat na 22.00 uur dienstdoet als slaapzaal. En hoewel er volgens het COA genoeg (nood-)opvangplekken zijn, ‘maar we misschien niet iedereen met die boodschap hebben bereikt’, gaat het soms mis. Vluchtelingenwerk zegt dat een groep vluchtelingen vrijdagnacht in het gras moest slapen doordat de bus naar de opvanglocatie in Budel niet kwam. Hun slaapzakken worden over de hekken gegooid. Een groep mannen uit Algerije en Marokko, met weinig tot geen kans op een toekomst in Nederland, provoceert andere vluchtelingen en daagt de politie uit, waardoor de sfeer onrustig is.

Soms slapen zelfs kinderen voor de hekken, zegt het COA. Doordat sommige ouders niet in een bus naar een noodopvanglocatie willen, uit angst achteraan te belanden bij de IND, kiezen ze ervoor met hun gezin buiten te slapen. Alleenstaande ouders wekken al hun kinderen als er eentje naar de wc moet. Geen moeder of vader laat ze immers liever alleen in het gras liggen, naast vreemde mannen die een vreemde taal spreken, in een ver en vreemd land.