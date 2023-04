Halfslachtigheden en onhandigheden in zijn liefdesleven zorgden ervoor dat in zijn lange jaren als Brits kroonprins onderbelicht bleef hoe Charles de wereld beziet – dat hij sociaal voelend, Europees, groen en gematigd is. Zijn afkeer van het radicale neoliberalisme van de eerste premier met wie hij als koning te maken kreeg, Liz Truss, 44 dagen in functie, was o zo hoorbaar in zijn verzuchting ‘dear oh dear’. Van Elizabeth II wordt vermoed dat zij de Brexit afkeurde, van Charles III is het zeker. Als hij de vier eeuwen oude dichtregel ‘No man is an island’ citeert, refereert hij behalve aan de toestand van de mens aan die van het eiland dat de EU verliet. Bruggen herbouwen kost meer tijd dan bruggen opblazen, is ook een inzicht van deze vorst. Op 30 maart sprak hij als eerste Britse koning in de geschiedenis het Duitse parlement in het Duits toe.