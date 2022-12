De zaak-gletsjer

Aanvankelijk werd zijn klacht in 2016 afgewezen door de rechtbank in Essen, waar het hoofdkantoor van RWE is gevestigd, maar in hoger beroep had hij meer succes. Het hogere regionale hof in Hamm nam de zaak alsnog in behandeling. Dit voorjaar kwam er schot in, in mei bezochten twee Duitse rechters en enkele onderzoekers zijn huis en het gletsjermeer. ‘Ik had nooit gedacht dat ze echt zouden komen.’ Het onderzoek moet uitwijzen hoe groot het risico werkelijk is.

‘Meneer is niet kansloos’, stelt de Nederlandse klimaatjurist Laura Burgers, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Als het hof de klacht juridisch onzin had gevonden, waren de rechters niet naar Peru gegaan’, zegt ze via de telefoon. De zaak kan bovendien voortbouwen op recente jurisprudentie. In Nederland won Urgenda een zaak tegen de staat en Milieudefensie sleepte met succes Shell voor de rechter. ‘Klimaat gaat van het politieke domein naar het juridische’, concludeert Burgers. ‘De zaak-Luciano past in die trend. We zullen meer claims kunnen verwachten.’