Het is niet de bedoeling dat passagiers doorkrijgen dat ze zich vlak bij een geheime miljardenoperatie van de Navo bevinden. Ze worden onder toezicht van agenten de terminal in geleid en krijgen folders met fietsroutes in hun handen gedrukt. Het panoramadek is afgesloten door linten, en mannen met automatische geweren. Maar de operatie is te omvangrijk om te verbergen. Staatsmedia hebben het vliegveld Rzeszów al omschreven als de spil in de westerse bevoorrading van het Oekraïense leger.

De westerse bevoorrading is volgens militair analisten cruciaal voor de Oekraïense verdediging tegen het Russische invasieleger. Sinds het begin van de oorlog beloofden westerse regeringen voor meer dan 2 miljard euro aan wapens, maar de uitdaging is om die aan het front te krijgen. Nu het Oekraïense luchtruim te gevaarlijk is geworden, is de vraag: bereiken de wapens het Oekraïense leger wel?

Westerse landen zijn afhankelijk van de Navo-buurlanden van Oekraïne: Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen. Hongarije wil niet meewerken, om de banden met Rusland niet te schaden, Slowakije en Roemenië hebben kleine en bergachtige grenzen met Oekraïne. Het buurland met de langste en meest begaanbare grens is Polen.