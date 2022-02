De Italiaanse zanger Franco Battiato zong in de jaren tachtig over het centro di gravità permanente, het permanente zwaartepunt, dat uitgelegd kan worden als het anker in je bestaan. Dit kan je familie zijn, een ideologie, God. Voor hem en de andere inwoners van Todoque, zegt Henry Garritano (60), was dat anker de witte kerk, schitterend in haar eenvoud. In en rond deze kerk, gebouwd door de inwoners zelf, voltrok het leven zich: doopsels, trouwerijen, dorpsfeesten, theateravonden, uitvaarten.

De vulkaan heeft het hun allemaal afgepakt. De kerk en het leven van de Todoqueners liggen nu onder een dertig meter dikke laag lava, van buiten gestold tot een zwarte korst maar daaronder meer dan kokend heet, met temperaturen tot boven de 800 graden Celsius. Het witte hart van Todoque is alleen nog op foto’s te zien, voor altijd glanzend in de Canarische zon. Garritano: ‘De herinnering martelt ons. We zijn ons permanente zwaartepunt kwijt.’

Op 19 september werd La Palma, het meest noordwestelijke van de Canarische Eilanden, wereldnieuws met de uitbarsting van de Cumbre Vieja (‘oude top’). Om 15.10 uur lokale tijd spoot de eerste lava uit de vulkaan, een drama dat veel Palmeros ondanks de meer dan 25 duizend waarschuwingen in de vorm van kleine aardbevingen volslagen verraste. De vulkaan baande zich een weg naar de oppervlakte op een andere plek dan experts hadden voorzien. Met vaak niet meer dan de kleren aan hun lijf ontvluchtten de bewoners van het getroffen gebied hun huizen.