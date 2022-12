De talenten van 2023

In Nikki Dekkers essayistische debuutroman Diepdiepblauw lezen we over het leven van een opgroeiende vrouw die zich afvraagt wie ze eigenlijk is in relatie tot de mensen om haar heen, maar ook tot wezens onder water.

Hoe kwam u op het idee voor deze roman?

‘Het begon met de gedachte dat er iets is tussen biseksualiteit en vissen. Ze vallen allebei in een soort tussencategorie. Biseksualiteit is niet hetero of homo. Vissen zijn natuurlijk volwaardige dieren, maar ze worden, anders dan een hond of een kat, door de meeste mensen niet zo gezien. Veel mensen die zich vegetariër noemen, eten wel vis. Ook het feit dat vissen uit het zicht en in een andere wereld leven, herkende ik in biseksualiteit: er is een gaycultuur, we leven in een dominante heterocultuur maar er is geen biseksuele subcultuur. Er bestaan ook nauwelijks romans met biseksuele personages. Met dit vage idee begon het dus allemaal. Uiteindelijk gaat mijn roman minder over biseksualiteit en meer over relaties, communicatie en zelfbeeld.’

Heeft u die fascinatie voor vissen en de onderwaterwereld altijd al gehad?

‘Ja. Ik denk dat er verschillende soorten mensen zijn: bergmensen, bosmensen en ik ben echt een watermens. Als kind verzamelde ik schelpen. Of lag ik graag in de branding om te kijken wat er allemaal gebeurde onder het wateroppervlak. Dat is eigenlijk nooit weggegaan.’

Bent u bij de zee opgegroeid?

‘Nee, in Leusden in de buurt van Amersfoort. Maar mijn ouders namen mij wel vaak mee naar zee. Mijn vaders familie ging elk jaar in Noordwijk met vakantie.’

Wilde u als kind al schrijver worden?

‘Ik had geen beeld van wat ik wilde worden. Ik hield van lezen. Ik was geen actief of buitenspelerig kind, aan sport deed ik ook niet echt. Ik had wel slakken die ik steeds uit de tuin haalde om in potjes te doen, te observeren en dan weer vrij te laten. Ook om ze te redden van mijn ouders’ slakkengif. Op de middelbare school begon ik met het schrijven van gedichten en korte verhalen, maar ik groeide niet op met het idee dat dit werk voor mij zou zijn weggelegd. Schrijver worden zag ik als iets heel bijzonders, in dezelfde categorie als astronaut of voetballer. Terwijl ik er wel altijd mee bezig ben geweest, ook tijdens mijn studie Literatuurwetenschap. Maar pas nadat ik vier jaar een kantoorbaan als webredacteur had gehad, waar ik zwaar depressief van was geworden, dacht ik: nu moet ik dat schrijven maar gewoon proberen.’