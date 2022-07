De vier momenten die van Rutte een recordpremier maakten

Het is een Rutte die zelden eerder is gezien. De premier gooit eind 2018 alles in de strijd om de afschaffing van de dividendbelasting te verdedigen. Tegen de verdrukking in. Hij spreekt van ‘een judgement call’ en waarschuwt dat Nederland ‘armer’ zal worden als zijn plan geen steun krijgt.

De Haagse binnenwereld is verbluft. De premier telt doorgaans zijn knopen, loopt zelden ver voor de troepen uit en weet wanneer een compromis gesloten moeten worden. Dit keer zet hij zijn persoonlijke prestige op het spel. Hij voelt naar eigen zeggen tot in zijn ‘diepste vezels’ dat het moet gebeuren.

Ruttes verdediging bezwijkt uiteindelijk als Unilever opeens aankondigt naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken. ‘Het is spectaculair mislukt’, zal hij later erkennen.

Waarom was nou juist de afschaffing van de dividendbelasting een dossier waarop Rutte besluit om de publieke opinie én de politieke realiteit te trotseren?

Rutte is geregeld afgeschilderd als een enigma. ‘Het mysterie Mark Rutte’ en ‘Het Raadsel Rutte’ zijn de koppen boven twee grote profielen die door de jaren zijn gepubliceerd in de Volkskrant. Terugkerende vraag: waar staat Rutte echt voor?

Zo moeilijk is die vraag niet te beantwoorden, valt in Ruttes omgeving te horen. Het is een pragmatisch man - tegenstanders zullen het wellicht opportunistisch noemen - met een tamelijk basaal idee van liberalisme. Mensen en ondernemers moeten de ruimte krijgen, iedereen moet zoveel mogelijk zijn eigen broek ophouden. De overheid moet niet in de weg lopen.

Ruttes strijd voor de afschaffing van de dividendbelasting sluit aan bij het wereldbeeld dat hij in de loop van de jaren uitdraagt. In 2015 maakt hij een vergelijking met Michelangelo, die in een brok marmer al zijn David zag. ‘Hij hoefde het alleen nog te bevrijden, het overbodige marmer weg te halen. Dan kwam die David er vanzelf uit. Dat is ook mijn gevoel over dit land.’