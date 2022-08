Door de vele uren wachten – sommigen zeggen al meer dan een week op het grasveld naast de N366 te bivakkeren – ogen de meeste asielzoekers wrevelig en afgepeigerd. Zij die net aankomen, laten hun spullen vaak nog in hun koffers zitten, omdat ze hopen dat hun aanmeldgesprek al over een paar uur plaatsvindt, maar iedereen die er al langer is, weet dat die hoop ijdel is. Zij weten dat je gerust kunt uitpakken en zelfs alle tijd hebt je handwas te laten drogen, met als gevolg dat het hek rondom de poort naar Nederland volhangt met drogend wasgoed, de internationale vlag van de vluchteling.

Nog altijd is de situatie in Ter Apel onvergelijkbaar met die in grote vluchtelingenkampen aan de randen van Europa, zoals op Lesbos of Sicilië, al is het maar omdat daar jarenlang vele duizenden mensen tegelijk buiten moesten slapen. Maar toch klampen de gevluchte Syriërs en Afghanen je om de haverklap aan om te vragen hoe deze situatie in hemelsnaam te verklaren is, want dit is toch Nederland?