 Samen bidden tot Jezus en voor herverkiezing van president Bolsonaro

Toen de linkse Lula regeerde, van 2003 tot en met 2010, was hij met zijn sociale programma’s de held van de armen. In de jaren daarna ging zijn arbeiderspartij ten onder aan een grootschalig corruptieonderzoek. Gelijktijdig bereikte de wereldwijde kredietcrisis ook Brazilië. In die politieke en economische storm nam rechts de teleurgestelde onderklasse bij de hand, zegt antropoloog Pinheiro-Machado. ‘Beetje bij beetje slaagde extreem-rechts erin te praten met de armen.’

Dat gesprek had steeds vaker een religieuze lading. De ‘evangelicalen’ verenigden als geen andere stroming neoliberale en conservatieve overtuigingen, Jezus is in die mix een persoonlijke coach naar succes. ‘Rechts bereikte niet de allerarmsten, maar de grote groep daar net boven’, zegt de antropoloog. ‘Zij kregen te horen: je bent niet arm, je bent een ondernemer. Jouw gebrek aan succes is te wijten aan corrupte politici en aan luilakken die hun hand ophouden.’

In Moriah Hall staat links voor corrupt en autoritair. De schermen tonen een kaart van Latijns-Amerika waarop het blauwe Brazilië wordt omringd door communistisch rood. In recente jaren wonnen linkse kandidaten in onder andere Chili, Peru en Colombia. Prediker Souza noemt ze in één adem met de repressieve regimes van Venezuela, Cuba en Nicaragua. ‘Marx sprak over het spook van het communisme’, zegt hij. ‘Het communisme is spiritueel, is religieus.’ Het uiteindelijke doel van die communistische kerk, volgens Souza: afrekenen met het christelijke geloof.