De Russische terugtrekking uit Cherson, keerpunt in de oorlog

In de Russische media wordt de vernederende terugtrekking gepresenteerd als het hergroeperen van de Russische eenheden. Die waren de afgelopen tijd steeds meer in het nauw geraakt in Cherson, nadat de Oekraïners hun aanvoerlijnen grotendeels hadden afgesneden door middel van raketaanvallen op de bruggen over de rivier de Dnipro.

Op Telegram waren donderdag beelden te zien van twee oorlogsverslaggevers van het Russische persagentschap RIA Novosti die op een pont de Dnipro oversteken vanuit Cherson. ‘Dit is een historische, moeilijke gebeurtenis’, zegt een van hen, terwijl ze de brede rivier oversteken. ‘Maar ik kan begrijpen dat er gebeurt wat er gebeurt: het was domweg onmogelijk de stad te verdedigen zonder voldoende bevoorrading.’ Maar hij zei er zeker van te zijn dat ze terug zullen komen ‘als de wil er is.’ ‘Er is nog niets verloren’.